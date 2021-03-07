Светятся от счастья: Бузова в силуэтном платье запечатлелась в объятиях Соловьева

В канун 8 Марта Первый канал покажет гала-концерт «Ледникового периода». К нему звезды и профессиональные спортсмены готовились не один день. Они выбирали номера, которые показывали в прошлом сезоне ледового шоу и оттачивали мастерство на тренировках. Среди участников – поющая ведущая Ольга Бузова и Олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев.

Они, как и многие другие звезды, появились в пресс-зоне для короткой фотосессии, а вот на вопросы отвечать не стали. Ольга позировала в силуэтном искрящемся черном платье с длинными рукавами и смелым вырезом на бедре. Волосы телеведущей были гладко уложены.

Напомним, в январе Бузова отметила свое 35-летие. По случаю юбилея она закатила грандиозную вечеринку в одном из дорогих ресторанов Москвы. А после этого объявила о расставании с Давидом Манукяном, более известным как Дава. С блогером они были в отношениях больше года.

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