«Можно загадывать желания»: Пугачева в шубе из голубой норки вышла на встречу с фанатами

Первое воскресенье марта – праздник, придуманный Аллой Пугачевой несколько лет назад. Фанаты артистки помнят об этом дне и лично пришли поздравить ее. Они собрались у замка в деревне Грязь, где живет артистка с мужем. К поклонникам Примадонна вышла в шубе из голубой норки. Видеороликом в своем микроблоге поделился Максим Галкин.

«Такие люди у Пугачевой есть! Спасибо большое! В этот день всегда метет метель, можно загадывать желания», — сказала Пугачева.

Ранее об этом празднике напомнил Максим Галкин. В своем Instagram он поделился свежим селфи жены. Алла Борисовна позировала в красном капюшоне. Некоторые фанаты отметили, что она похудела, другие писали, что Примадонна прекрасно выглядит.

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