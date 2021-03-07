«В трениках с вытянутыми коленками»: жениха Макеевой осудили за внешний вид, в котором он сделал ей предложение

Звезда театра и кино, певица Анастасия Макеева в эти дни чувствует себя самой счастливой. Она стала невестой! Накануне возлюбленный актрисы, отец четверых детей Роман Мальков сделал ей предложение руки и сердца.

Сразу после спектакля, когда артисты вышли на поклон, молодой человек поднялся на сцену и протянул Анастасии кольцо, та, не раздумывая, ответила согласием и разместила в Instagram видео, запечатлевшее волнительный момент.

Подписчики Макеевой тут же принялись поздравлять ее с прекрасным событием. Правда, некоторые поспешили отметить, что будущий муж актрисы оделся так, словно для него это вовсе не торжественный момент. В Сети Роману Малькову устроили разнос за небрежный образ – черные штаны, кофту и кроссовки.

«Так неуважительно отнесся к Насте. Пришел в театр к любимой женщине с кольцом в таком виде – в каких-то трениках с вытянутыми коленками. Такое впечатление, что валялся на диване, осталось 15 минут, он подскочил, забыл причесаться и побежал», «Странный жених! Кроме спортивных костюмов из одежды, похоже, ничего нет», — высказываются в Сети.

Анастасия Макеева была вынуждена заступиться за будущего мужа. Она заявила, что сама выбирает ему одежду.

«Это я его так одела. Мне нравится», — написала звезда в комментариях.

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