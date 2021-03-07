«Мне очень повезло в этом вопросе»: Арбенина рассказала, как часто получает цветы

Полюбившиеся зрителям пары прошлого сезона «Ледникового периода» вновь можно будет увидеть по ТВ. В Москве снимают гала-концерт, который покажут в эфире Первого канала уже 7 марта вечером. Одной из гостей вечера стала Диана Арбенина. По ее мнению, женщине нужно дарить цветы не только 8 Марта, но и в другие дни.

«Мне очень повезло в этом вопросе. Я получаю цветы и 7 марта, и 25 февраля», — призналась Арбенина.

Для визита на съемочную площадку лидер группы «Ночные снайперы» выбрала наряд в свое любимой черно-белой гамме. Платье-бандо и классический жилет дополнила солнцезащитными очками.

Также журналистам Арбенина напомнила, что во время пандемии, которое она провела с детьми, успела написать книгу.

«Я много времени провела с детьми, несмотря ни на что, это был благоприятный период», — сказала артистка.

Напомним, Диана воспитывает двойняшек Марту и Артема, которым в этом году исполнится уже по 11 лет.

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