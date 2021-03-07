«Хорошенькая, домашняя, уютная»: Марина Зудина предстала без макияжа и фотошопа

Вдова Олега Табакова пришла на воскресный завтрак в кофейню в центре Москвы.

55-летняя актриса Марина Зудина доказала, что она женщина невероятно смелая, решившись показать, как выглядит утром.

Звезда театра и кино всегда выглядит безупречно и на публике предстает в образах, выверенных до мелочей. У Марины Зудиной яркая внешность, она знает свои сильные стороны и всегда их подчеркивает грамотно сделанным макияжем.

Между тем, Марина Вячеславовна настолько уверена в своей красоте, что решилась предстать на публике без макияжа. На воскресный завтрак в один из ресторанчиков в центре Москвы актриса пришла без намека на косметику на лице.

Более того, она запечатлелась на фото и опубликовала его в Instagram без обработки в специальной программе.

«Утро, Камергерский, «Академия», чашка капучино… Все привычно и естественно», — написала под снимком Марина Зудина.

Пост она сопроводила хештегами «без косметики» и «без фотошопа», давая понять, что показала себя в первозданном виде. Поклонники актрисы пришли в восторг и осыпали ее комплиментами.

«Такая хорошенькая, домашняя, уютная. С наступающим вас праздником, Мариночка, крепкого здоровья и всех благ», «Как приятно видеть настоящее лицо!», «Только улыбка потерялась», «Какая вы молоденькая, вам идет без косметики, как девочка», — высказываются в Сети.

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