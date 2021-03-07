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«Сюрприз для Аллы»: Галкин показал скандирующих фанатов Пугачевой у замка в Грязи

Все они отмечают праздник, который когда-то придумала Примадонна.

«Сюрприз для Аллы»: Галкин показал скандирующих фанатов Пугачевой у замка в Грязи
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press

Первое воскресенье весны – это праздник, который когда-то придумала Алла Пугачева. Как отметил в своем Instagram ее муж Максим Галкин, он символизирует любовь, обновление и возрождение. Фанаты Примадонны пришли к замку супругов в деревне Грязь, чтобы лично ее поздравить. Видеороликом Максим поделился со своими фанатами.

«Очередной сюрприз для Аллы от ее поклонников. Спасибо большое, ребята, за этот подарок в первое воскресенье весны! Здорово, что поддерживаете традицию этого праздника! », — написал Галкин.

Напомним, ранее шоумен опубликовал свежее селфи жены. На кадре Алла Борисовна запечатлелась в красном капюшоне и с новой стрижкой. Фанаты тут же отметили, что Пугачева заметно похудела.

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