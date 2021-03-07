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«В лице любимой»: Галкин показал похудевшую Пугачеву в красном капюшоне

Шоумен поздравил женщин с первым воскресеньем весны.

«В лице любимой»: Галкин показал похудевшую Пугачеву в красном капюшоне
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Global Look Press

Первое воскресенье весны стал праздником, который придумала когда-то Алла Пугачева. Он символизирует любовь, обновление и возрождение. Об этом рассказал в своем микроблоге муж Примадонны Максим Галкин. Вместе с тем он поделился с фанатами свежим селфи жены.

«В лице любимой Аллы поздравляю всех женщин с первым воскресеньем весны, с праздником, когда-то придуманным Аллой, который символизирует любовь, обновление, возрождение!», — написал Галкин.

Алла Пугачева
Алла Пугачева. Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

На снимке Алла Борисовна позировала в красном капюшоне и с короткой стрижкой, которую она сделала совсем недавно. Некоторые фанаты отметили, что Алла Пугачева сильно похудела.

«Королевна, но что-то похудела! Губы накачала? Фотошоп!», — писали пользователи Сети.

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