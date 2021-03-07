«Праздник, придуманный Аллой»: Галкин поздравил женщин с первым воскресеньем весны

Почти десять лет назад шоумен Максим Галкин стал мужем Аллы Пугачевой. Для юмориста этот брак – первый, а для примадонны российской эстрады – пятый. Пара воспитывает двойняшек Лизу и Гарри и живет в замке, который расположен в деревне Грязь. В своем Instagram Галкин поделился свежим снимком супруги и написал трогательный текст.

«С первым воскресеньем весны! В лице любимой Аллы поздравляю всех женщин с первым воскресеньем весны, с праздником, когда-то придуманным Аллой, который символизирует любовь, обновление, возрождение!», — написал Галкин.

Фанаты отметили, что Алла Борисовна выглядит превосходно.

«Аллочка, красотка! Ура, с праздником! Живите, любите и будьте любимы!», — писали пользователи Сети.

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