«Я сказала «Да!»: Анастасия Макеева выходит замуж за своего возлюбленного

Анастасия Макеева дважды была замужем. В прошлом году она рассказывала о том, что у нее появился новый мужчина, однако личность его скрывала. Рассекретила возлюбленного актриса буквально недавно. Им оказался Роман Мальков. А накануне он сделал ей предложение руки и сердца после завершения спектакля. Видео 39-летняя актриса поделилась в своем Instagram.

«Я сказала «Да!». Я люблю тебя, ты самый прекрасный и замечательный человек во вселенной! Я никогда не думала, что Рома решится на такое, но он встал на колено при всем зале и главное при моих и своих родителях и вся труппа разревелась. Я горжусь тобой, мой любимый!», — написала Макеева.

Напомним, ранее стало известно, что Мальков с семьей жил в Европе. У него четверо детей от предыдущего брака.

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