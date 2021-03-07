«Она всем управляет»: принц Гарри и Меган Маркл честно поговорили с Опре Уинфри

Самое ожидаемое интервью года выйдет в ночь с 7 на 8 марта по московскому времени.

Стала известна дата, когда российские телезрители смогут увидеть официальное заявление принца Гарри и его жены по поводу своей новой жизни, отдельной от королевской семьи. Беседу с американской телеведущей Опре Уинфри покажут в понедельник, 8 марта, на телеканале НТВ.

В интервью, помимо Гарри и Меган Маркл, приняли участие бывший пресс-секретарь королевы Елизаветы II — Дики Арбитер, а также биограф британской королевской семьи Хуго Уикерс. К слову, свое мнение о королевских распрях высказал и британский продюсер Марк Борковски.

«Принц Гарри был очень юн, когда его мать, принцесса Уэльская, проходила через все проблемы. И я думаю, когда он рос, он осознавал, что он был слишком мал, чтобы защитить ее, и видел в ней жертву. И когда эта девушка, его жена, сказала, что она тоже жертва, он бросился на ее защиту. Но, боюсь, ситуация совсем иная, потому что она никакая не жертва — она всем этим управляет», — рассказал Хуго Уикерс в вышедшем анонсе интервью.

больше по теме Сейчас не время: королевские эксперты просят отложить трансляцию интервью Меган Маркл и принца Гарри Откровения герцогов Сассекских запланированы в эфире CBS на 7 марта.

А вот какую позицию в разговоре занял продюсер Борковски:

«Очевидно, что в данный момент Меган и Гарри пытаются создать свой бренд. Это будет не последний раз, когда мы услышим их, им придется идти вперед и создавать контент. Ведь у них дорогой образ жизни в Америке».

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