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Прикована к инвалидному креслу: что случилось с женой Александра Демидова из «Квартета И»

Артист заплатил 250 тысяч рублей за операцию, но пожалел, что связался с частной клиникой.

Прикована к инвалидному креслу: что случилось с женой Александра Демидова из «Квартета И»
Александр Демидов. Фото: Globallookpress.com

Звезда «Квартета И» Александр Демидов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что очень пожалел, что связался с частной клиникой, которая оказывала услуги его жене Маргарите.

Александр Демидов с женой
Александр Демидов с женой. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

Супруга шоумена не так давно случайно поскользнулась во дворе у загородного особняка и сломала лодыжку. Ей провели операцию в одной из частных клиник Москвы. Вставили в ногу пластину, но у женщины начались серьезные осложнения. В результате Маргарита оказалась прикована к инвалидному креслу.

«Я заплатил клинике 250 тысяч рублей. Качество услуг  было ужасное. Ее везли в палату голую. Халата даже не дали. Говорили ей: «Идите в коридор». Как она может в коридор идти, если на костылях. Она всю ночь не спала. Нам сказали, что поставят обезболивающий укол. Оказалось, что уколов у них нет. Потом пришел врач-афроамериканец. Он вообще плохо говорит по-русски. Смотреть на ногу нет сил. Нога не принимает пластину. Пришли позже к другому хирургу. И не можем объяснить, что случилось».

Александр Демидов

Напомним, что по Александр Демидов написал заявления в прокуратуру и Росздравнадзор. Он надеется, что соответствующие органы разберутся в этой истории.

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"Квартет И"Александр ДемидовМаргарита ДемидоваНовости googleПрограмма "Ты не поверишь!"