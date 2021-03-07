«Все советы, которые просил, касались автомобилей премиального класса»: Егор Кончаловский — о брате

Режиссер Егор Кончаловский в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался о своем брате Петре, сыне актрисы Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского.

«Петя мне иногда звонит. Все советы, которые просил, касались автомобилей премиального класса. Не приобрести, а просто узнать, какой лучше. Как будто я в этом большой специалист. Но я небольшой специалист. Мы не часто видимся с Петей. Не собираемся вместе и песни не поем. Петя учится в школе, в которой я начинал. Замечательная школа. Я сейчас это прекрасно понимаю. Я слышал, что он собирается поступать на архитектора. Но моя дочь Маша тоже собиралась поступать и во МГИМО, и в МГУ, и во ВГИК, и в питерскую Академию искусств. Но потом сказала, что Петербург ее не принял». Егор Кончаловский

А вот отец Петра Кончаловского Андрей признается, что он настоящий трудоголик. Таким же он хочет, чтобы был и Петр. «Работа есть жизнь, а без работы какая жизнь. Как я отдыхаю? Обдумываю новые проекты. Всегда нахожусь в работе», — сказал он.

Напомним, что Петру Кончаловскому сейчас 17 лет. У него еще есть сестра Маша, которая старше на четыре года.

Смотрите также: