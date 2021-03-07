Сексуальная бомба: жена Цекало чуть не «потеряла» грудь, наклонившись в декольтированном платье

Жена 59-летнего Александра Цекало 29-летняя Дарина Эрвин – обладательница роскошной фигуры. У художницы есть все, о чем только может мечтать женщина – большая грудь, тонкая талия, округлые бедра и стройные ноги.

Она отлично знает о своих достоинствах и регулярно подчеркивает их, показывая мнящие фотографии в личном блоге. Знойная брюнетка предпочитает секси-наряды, которые порой играют шутку с ее образами.

Накануне девушка опубликовала в Instagram фото в платье с дерзким декольте. Для того, чтобы в кадр попал ее щенок, которого она недавно завела, Дарина прилично наклонилась. И в этой позе пышный бюст звезды чуть не покинул свои покои.

Напомним, для Цекало Эрвин — уже четвертая жена. Разница в возрасте в 30 лет пару совсем не смущает. Долгое время они жили в гражданском браке, а официально оформили отношения в начале 2019-го.

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