«Лучше на пляже поваляюсь»: Басков объяснил, почему отказывается ехать с Киркоровым на «Евровидение»

Как отметил «золотой голос России», может и ему после пятидесяти лет захочется чем-то подобным заняться.

Музыкант Николай Басков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, почему не ездит со своим другом поп-королем Филиппом Киркоровым на «Евровидение».

«Филипп съел все, что только можно на «Евровидении». Знает всю кухню изнутри. Он нашел себе развлечение – каждый год кого-то везти на «Евровидение». Сколько раз меня Филипп звал, приглашал поехать. Лучше на пляже поваляюсь, чем в этой толпе ходить. Ему нравится толпа. Может быть после пятидесяти лет я тоже захочу чем-нибудь подобным заняться». Николай Басков

Поддержала Киркорова и певица Кристина Орбакайте. «Он не успокаивается. Хочет выиграть «Евровидение». Я буду болеть и за Россию, и за Молдову», — сказала она.

Напомним, что на ближайшее «Евровидение» Филипп Киркоров везет певицу из Молдовы Наталью Гордиенко. Он очень высоко оценивает ее шансы на успех.

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