«Я начала жрать, как свинья»: о чем певица Слава поспорила на 300 тысяч рублей со своим помощником

Певица Слава в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что поспорила со своим помощником на 300 тысяч рублей. Она уверяет, что сможет за месяц похудеть на семь килограммов.

«Поспорила с помощником на 300 тысяч рублей, что скину семь килограммов буквально за один месяц. Я сейчас пока все ем. Пойду, видимо, в спортзал, чтобы выиграть спор. Я начала жрать как свинья. Раньше ходила на дискотеки. Тело привыкло к движению. Я, надо признать, большая обжора, ем все подряд. Если перестану есть, то, думаю, быстро похудею. Если выиграю этот спор, то сразу пойду в ресторан и обожрусь». Певица Слава

Интересно, что не так давно Слава решила отказаться от прислуги в своем доме. «Не люблю, когда за мной ухаживают. Все мою и убираю сама. Отказалась от домработницы», — заметила исполнительница.

Напомним, что певица Слава живет гражданским браком с бизнесменом Анатолием Данилицким. От него в 2011 году она родила дочь Антонину. Также у него есть дочь от предыдущих отношений Александра. Ей уже 22 года.

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