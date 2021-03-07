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«Я начала жрать, как свинья»: о чем певица Слава поспорила на 300 тысяч рублей со своим помощником

Звездная исполнительница планирует серьезно похудеть.

«Я начала жрать, как свинья»: о чем певица Слава поспорила на 300 тысяч рублей со своим помощником
Певица Слава. Фото: Globallookpress.com

Певица Слава в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявила, что поспорила со своим помощником на 300 тысяч рублей. Она уверяет, что сможет за месяц похудеть на семь килограммов.

Певица Слава
Певица Слава. Фото: кадр из программы «Ты не поверишь!»

«Поспорила с помощником на 300 тысяч рублей, что скину семь килограммов буквально за один месяц. Я сейчас пока все ем. Пойду, видимо, в спортзал, чтобы выиграть спор. Я начала жрать как свинья. Раньше ходила на дискотеки. Тело привыкло к движению. Я, надо признать, большая обжора, ем все подряд. Если перестану есть, то, думаю, быстро похудею. Если выиграю этот спор, то сразу пойду в ресторан и обожрусь».

Певица Слава

Интересно, что не так давно Слава решила отказаться от прислуги в своем доме. «Не люблю, когда за мной ухаживают. Все мою и убираю сама. Отказалась от домработницы», — заметила исполнительница.

Напомним, что певица Слава живет гражданским браком с бизнесменом Анатолием Данилицким. От него в 2011 году она родила дочь Антонину. Также у него есть дочь от предыдущих отношений Александра. Ей уже 22 года.

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