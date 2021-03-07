Билеты по 15 тысяч рублей: почему Алла Пугачева сбежала со дня рождения Вячеслава Зайцева

Певицу Аллу Пугачеву жестоко подставили, пригласив на 83-летие ее друга модельера Вячеслава Зайцева. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. В какой-то момент певица едва не заплакала. В итоге она сбежала с вечеринки, не притронувшись к еде.

Дело в том, что Вячеслав Зайцев решил подзаработать на своем дне рождения. Его Дом моды несет убытки, и он пригласил посторонних людей, фанатов Пугачевой, за 15 тысяч рублей. Поклонники и шагу не давали ступить Примадонне. Им был обещан разговор с исполнительницей и совместные фотографии. Сама звезда об этом ничего не знала.

«У меня сейчас не много работы, а много счастья в жизни. Я сорок лет с ним работала. Нашему знаменитому балахону красному уже 43 года. Здоровья ему хочется пожелать. Прекрасно сами все понимаете». Алла Пугачева

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Напомним, что за Дом моды Вячеслава Зайцева сейчас идет война между родственниками. Расул Ахмедов, помощник кутюрье, объяснил, почему случился казус с Примадонной. «Вячеслав Михайлович знал, что вечеринка платная. Он хотел заработать 300 тысяч рублей. Они ему необходимы. Контрольный пакет акций Дома моды у Вячеслава Зайцева. На него сейчас идет атака. Дом моды попал в долговую зависимость», — заявил он.

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