Билеты по 15 тысяч рублей: почему Алла Пугачева сбежала со дня рождения Вячеслава Зайцева

Певицу Аллу Пугачеву жестоко подставили, пригласив на 83-летие ее друга модельера Вячеслава Зайцева. Об этом рассказали в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. В какой-то момент певица едва не заплакала. В итоге она сбежала с вечеринки, не притронувшись к еде.
Дело в том, что Вячеслав Зайцев решил подзаработать на своем дне рождения. Его Дом моды несет убытки, и он пригласил посторонних людей, фанатов Пугачевой, за 15 тысяч рублей. Поклонники и шагу не давали ступить Примадонне. Им был обещан разговор с исполнительницей и совместные фотографии. Сама звезда об этом ничего не знала.
«У меня сейчас не много работы, а много счастья в жизни. Я сорок лет с ним работала. Нашему знаменитому балахону красному уже 43 года. Здоровья ему хочется пожелать. Прекрасно сами все понимаете».
Напомним, что за Дом моды Вячеслава Зайцева сейчас идет война между родственниками. Расул Ахмедов, помощник кутюрье, объяснил, почему случился казус с Примадонной. «Вячеслав Михайлович знал, что вечеринка платная. Он хотел заработать 300 тысяч рублей. Они ему необходимы. Контрольный пакет акций Дома моды у Вячеслава Зайцева. На него сейчас идет атака. Дом моды попал в долговую зависимость», — заявил он.