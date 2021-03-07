«Впечатление изящества»: Васильев показал модное Н-силуэтное платье, которое стройнит

Александр Васильев представил широкой публике на «Модном приговоре» Первого канала актуальное Н-силуэтное платье. Оно обладает массой достоинств, к тому же, выгодно преподносит фигуру женщины, обладая эффектом стройности.

«Это маленькое черное платье – прекрасный парафраз известной коллекции Кристиана Диора 1955 года, которая называлась «Силуэт Н». Его особенность: две параллельные вертикальные линии и намек на красивую талию, которая здесь подчеркнута. В сочетании с этой обувью на каблучках кitten heel создается прекрасное впечатление легкости, изящества и женственности», — сказал историк моды.

Эвелина Хромченко заметила, что у женщин в их гардеробах должно быть не одно маленькое черное платье, а целая коллекция. По ее мнению, у каждого такого наряда – свой функционал. В одном стоит идти на работу, а в другом на светский вечер. Универсальных вариантов, как считалось ранее, на самом деле не существует.

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