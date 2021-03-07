Сказала оверсайзу «нет»: Бузова по совету Хромченко предстала в приталенном жакете с металлическими пуговицами

На «Модном приговоре» Первого канала Александр Васильев и Эвелина Хромченко рассказали, что женщины немного устали от одеяний в стиле оверсайз и стали чаще отдавать предпочтение женственным нарядам.

На смену бесформенным предметам гардероба стали приходить романтичные, утонченные и элегантные. Модельеры, конечно же, моментально откликнулись на потребности своих потребителей, выставив на суд модниц укороченные, а также приталенные жакеты, те, что подчеркивают фигуру и на первый план выносят гендерную принадлежность своей хозяйки.

Ольга Бузова поддержала этот тренд, выбрав приталенный черный жакет с металлическими пуговицами в духе начала 2000-х. Их она примерила с массивными сапогами на шнуровке и мини-юбкой, поиграв на привлекательности контрастов.

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