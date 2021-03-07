«Самые знаковые»: Эвелина Хромченко показала наряды принцессы Дианы, с которых можно брать пример

Эвелина Хромченко в эфире «Модного приговора» на Первом канале рассказала, что принцесса Диана была в свое время настоящей иконой стиля. В свете тенденции интереса женщин и модельеров к одежде конца 80-х и начала 90-х ее предметы гардероба можно сегодня смело брать на фэшн-вооружение.

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«Наши стилисты выбрали самые знаковые наряды принцессы», — представила аутфиты ведущая.

Начала она с комплекта с бейсболкой, худи, джинсами, жакетом и сапогами-казаками. Именно благодаря ему Диана стала считаться народной принцессой. С его помощью королевская особа продемонстрировала свою близость к обычным людям на матче по игре в поло в 1988 году.

Декольтированное платье Диана примерила на благотворительный вечер как раз в тот момент, когда узнала о том, что ее муж принц Чарлз намеревается сделать публичное заявление на телевидении о своем романе с Камиллой Паркер-Боулз. Услышав шокирующее известие, принцесса намеренно предстала перед публикой в открытом платье от Serpentine Gallery, которое впоследствии назвали «платьем мести».

«Конечно, это был эпический выход», — сказала Эвелина.

По словам ведущей, Диана также была замечательной мамой и много времени проводила со своими детьми, для этих случаев она выбирала чаще всего жакеты с удобными брюками слаксами или джинсами.

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