«Ощущение отсутствия талии»: как Регина Тодоренко ошиблась с платьем на телешоу

Звезда примерила наряд из актуальной эко-кожи и прогадала с фасоном.

Регина Тодоренко – девушка стройная, обладающая тонкой талией и женственными формами. При таких природных данных она ухитрилась подать себя в самом невыгодном свете.

Стилист Элла Маковей в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro обратила внимание на ее платье баклажанового оттенка из эко-кожи, в котором она визуально прибавила сразу несколько килограммов и увеличилась в объемах.

«Для съемок Регина выбрала платье-миди из эко-кожи. Изделия из этого материала заменили натуральную кожу в показах многих дизайнеров. Можно спорить о практичности и эстетике таких вещей, но тренд есть тренд. Что же касается цвета и фасона, выбранного телеведущей, тут еще больше вопросов. У Регины контрастная внешность, для съемок наложен профессиональный грим. Но оттенок платья спорит и с цветом волос и с тоном кожи. Верх платья сдавливает грудь и создает ощущение отсутствия талии», — прокомментировала образ телеведущей стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

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