«Сексуальная кошечка»: Нюша в мерцающем корсете устроила танцы-завлекалочки

Певица Нюша отметилась на вечеринке, организованной в честь дня рождения проекта тиктокеров Dream Team, где блогеры в реальном времени показывают шоу о своей жизни в Сети.

Здесь девушка устроила эротичные манящие танцы, которые можно посмотреть в ее Instagram. При этом жена Игоря Сивова примерила весьма эротичный наряд, сочетав кардиган с рукавами-крыльями оверсайз и брюки палаццо с прозрачным мерцающим корсетом.

Стоит ли говорить, что обнародованное видео наделало много шума в социальных сетях. Девушка давно поддерживает имидж секси-дивы, а ее супруг-бизнесмен помогает ей в этом. Мужчина не раз отвечал хейтерам, что красоту нужно показывать людям.

«Сексуальная кошечка», «Какая манящая», «Полегче, Нюша!», «Спать теперь не буду», «Ох, горячая девушка», — восхитились пользователи интернет-пространства.

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