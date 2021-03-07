Подольская через четыре месяца после родов показала тонкую талию в А-силуэтном алом платье

22 октября 2020-го года Наталья Подольская стала во второй раз мамой. Она уже воспитывала сына Артемия от Владимира Преснякова, однако о втором мальчике мечтала давно. Наследника пара назвала Иваном.

Певица быстро вернулась в прежнюю форму и стала блистать на сцене. Она уже начала новый творческий проект с коллективом Uma2rmaH. Кроме того, стала выступать в составе сборных концертов.

Так звезда выступила на шоу Первого канала, посвященном 8 Марта. Она примерила А-силуэтное платье, которое идеально подчеркивало ее осиную талию. Практически такую же, какая у нее была до родов.

К слову, ранее муж Натальи Подольской на шоу «Вечерний Ургант» заговорил о своих детях. Он немало рассмешил зрителей, когда не смог вспомнить дней рождения сыновей. Артист признался, что всю жизнь путается в числах и очень стыдится этой особенности.

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