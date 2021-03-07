«Эротизм в каждой линии»: Климова запечатлелась в ванной в одном полотенце за утренними процедурами

Звезда «Бедной Насти» не боится показывать себя без макияжа.

43-летняя актриса Екатерина Климова – обладательница роскошной фигуры, которую она с удовольствием демонстрирует своим поклонникам. На сцену спектакля «Мастер и Маргарита» артистка выходит в черном платье-сорочке и чулках, дразня своим манящим видом поклонников.

Нередко звезда сериалов «Бедная Настя» и «По законам военного времени» радует фанатов кадрами в бикини, а иногда просто фото из собственной ванной. Вот и на сей раз Екатерина сделала селфи в одном полотенце за утренним моционом. Почитатели брюнетки обратили внимание, что даже в таком естественном виде без капли макияжа она выглядит очень привлекательно и сексуально.

«Эротизм в каждой линии», «Красавица неземная», «Живое очарование», «Такая натуральная, по-настоящему красивая», — откликнулись фолловеры в Сети.

Смотрите также