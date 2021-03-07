«Дико модно»: как стильно подать слегка устаревшую юбку, рассказала Хромченко

На «Модном приговоре» Первого канала Эвелина Хромченко дала небольшой урок стиля. Ведущая объяснила, как создать актуальный образ с вещью, которую уже носят несколько сезонов подряд. И которая уже немного надоела.

Все оказалось довольно просто — чтобы дать ей новое звучание, ее необходимо разбавить какой-то суперсовременной деталью гардероба. Например, вместе с юбкой плиссе с разновеликим подолом можно примерить летную куртку.

«Это дико модно и замечательно для этого подойдет, особенно с новой стрижкой», — сказала ведущая.

Отметим, что наряду с летными куртками все еще остаются в трендах куртки-косухи, которые уже перешли в разряд классики. Эвелина их рекомендует всем дамам, независимо от возраста.

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