Новый поворот: Алена Косторная вернулась в группу Этери Тутберидзе

Алена Косторная в свои 17 лет добилась многого. Она является двукратной бронзовой победительницей чемпионата России, а также имеет серебряную медаль чемпионата мира среди юниоров. В прошлом году девушка стала чемпионкой Европы. Однако она ушла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. Спортсменка рассказывала о жестких тренировках, а также потом призналась, что Этери отдала песню, которая ей приглянулась другой девочке. Это очень обидело спортсменку. Более того, ей не нравилась атмосфера в команде.

Сначала Алена буквально визжала от восторга, когда попала в академию Плющенко. Поэтому многих удивило ее заявление. 6 марта стало известно, что Косторная собралась вернуться с Тутберидзе. Она объявила об этом намерении в эфире Первого канала. Девушка не стала скрывать, что недовольна своими результатами в прошлом сезоне. Она дала понять, что винит в этом тех, кто ее тренировал. По словам фигуристки, никто не заставлял ее делать что-либо до конца.

«Это четко дает понять, что ты не то что-то сделал. У тебя все в жизни не так. Улыбаться-то, может, больше и стала, да только не там, где надо. И это надо менять», — отметила фигуристка.

Всех наград, добившихся ранее, Алена получила, когда была под крылом у Тутберидзе. Теперь она намерена доказать тренру, что еще на многое способна и оправдать ее доверие.

Напомним, что недавно в финале Кубка России фигуристка заняла только шестое место. На Чемпионат мира она не поехала. Вместо нее счастливый билет достался Елизавете Туктамышевой.

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