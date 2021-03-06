Первый выход в свет: Шубская в черном мини-платье появилась с младшим сыном Овечкина на вечеринке

Дочка Веры Глаголевой пришла на праздник к друзьям. Она взяла с собой не только старшего наследника, но и младшего. А помогал девушке приглядывать за малышами ее папа Кирилл Шубский.

Анастасия Шубская уже почти пять лет счастлива в браке с Александром Овечкиным. Обычно пара живет в США. Там у хоккеиста есть просторный особняк с тренажерным залом и бассейном. Но в прошлом году спортсмен привез семью в Россию. Пока дочка Веры Глаголевой с сыновьями не собирается покидать Москву. Пока муж находится в командировке, она видится с близкими и посещает разные мероприятия.

Не так давно Шубская повеселилась на вечеринке у Любови Успенской, которая отмечала день рождения. Также на днях девушка отметилась на ужине Flower Night. А вот 6 марта жена Овечкина отправилась на детский праздник к друзьям. Компанию ей составил папа Кирилл Шубский. Он помог ей приглядеть за сыновьями хоккеиста. Анастасия впервые вывела в свет не только двухлетнего Сережу, но и его брата Илью, которому всего девять месяцев.

Старшего наследника она нарядила в рубашку и костюм с песочным пиджаком и черными джинсами. Сначала он стеснялся, но том стал играть с другими маленькими гостями праздника. А вот Илья был в рубашке и светлых джинсах. Мальчик сидел на руках то у мамы, то у дедушки.

«На дне рождения у нашего Мироши», — написала Анастасия.

Старший сын Овечкина пошел в папу. Он не выпускает клюшку из рук и любит кататься на коньках. А вот самаШубская похвасталась стройной фигурой в черном мини-платье и кожаных сапогах. Поклонники отметили, что дети очень похожи на дедушку. «Младший-то как на деда похож….», «Вы настоящая русская красавица!», «Младшенький так на деда похож! Копия», «Это не Сережа, просто прелесть, копия папина», — прокомментировали пост подписчики.

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