Красивый и стильный: Татьяна Абрамова впервые вывела в свет 12-летнего сына, победившего онкологию

Актриса появилась вместе с ним на телешоу. Мальчик поздравил маму с 8 Марта. Оказалось, что у него есть симпатия к наследнице Марии Порошиной - Аграфене.

Татьяна Абрамова — певица, а также звезда сериалов. Рыжеволосая актриса отметилась в картине «Всегда говори „всегда“» с Марией Порошиной, «Две судьбы», «Пятый ангел». От первого брака с оператором Сергеем Кулишенко у нее есть двое сыновей — 16-летний Иван, а также 12-летний Александр. Последние шесть лет женщина счастлива в браке с Юрием Беляевым. Она не исключает, что захочет стать мамой снова.

В студии передачи «Привет, Андрей!» ведущий Андрей Малахов поздравил женщин с грядущим 8 Марта. Он пригласил Порошину с отцом и детьми. А вот Абрамова сначала появилась в студии одна. Она рассказала о работе в кино и вспомнил а о том, как у ее младшего сына обнаружили опухоль. Ему было полтора года, когда врачи поставили мальчику страшный диагноз.

«Было обнаружено образование возле надпочечника. Впоследствии выяснилось, что это злокачественное образование. Заболевание называется нейробластома надпочечника. Мы лечились сначала здесь и проходили химиотерапию. У ребенка просто полтора года жизни взяли и изъяли. Самые важные, когда он начал говорить, начал уверенно ходить. И вдруг его положили, рот закрыли. Это было достаточно сложно. Я никогда не задавала себе вопрос: за что? Я сразу пошла в храм и стала потихонечку воцерковляться и понимать силу молитвы», — рассказала она.

«Я знаю истории, когда материнские молитвы жизни спасали. У меня случилась такая же история. Во время операции у Саши у нее разорвался один конгломератов опухоли и никто не знал исход операции. А я сидела все это время с молитвой. Потом врачи рассказывали, что они понимали, что не врачи, а молитвы мамы спасли мальчика», — рассказала Абрамова.

Однако после этого сложно периода брак звезды распался. Муж ушел из семьи. А актриса продолжила бороться за сына, свозив в Германию. Ее желание сбылось. Теперь Саше уже 12 лет. Мальчик занимается музыкой и ходит в храм. Он пришел в студию, чтобы поздравить маму с 8 Марта. Ведущий отметил, что он очень красивый и стильный.

«Я песни придумываю, но пока что завтрака в постель еще не было», — поделился юный гость.

А Абрамова призналась, что ее сын дружит с дочкой Порошиной Аграфеной. Родители детей признались, что однажды подслушали их разговор, как мальчик заявил девочке, что если они поженятся, то будут жить в Питере. Ведущий спросил актрису, готова ли она отпустить дочку.

«Нам Питер тоже нравится и люди эти нравятся, но как Бог даст. Да, Груняшечка?» — ответила Порошина.

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