Старшая дочка Марии Порошиной от Гоши Куценко спела с сестрой Аграфеной и знаменитым дедушкой

Мария Порошина еще в 90-е стала знаменита. Она дебютировала в подростковом сериале и стала кумиром молодежи. Потом актриса снялась в сериалах: «Всегда говори всегда» и «Бригада». Многие считали ее эталоном красоты. Спустя годы она может по-прежнему похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. В форму ей помогло прийти шоу «Танцы со звездами», в котором она участвовала вскоре после того, как родила пятого ребенка — сына Андрея.

Обычно Мария нечасто выходит в свет. Но перед праздником она побывала на съемках шоу «Привет, Андрей!», где ведущий Андрей Малахов поздравлял женщин с грядущим 8 Марта. Актриса пришла в твидовом пальто и на шпильках. Она многих поразила своей красотой. Пришел ее поздравить папа — актер Михаил Порошин. Он выступал раньше в составе ансамбля «Березка». Также в студии появились дети артистки, но не все — старшая дочка Полина от Гоши Куценко и средняя Аграфена Древнова, которой 11 лет.

Девочки принесли маме подарки. «Это подарки от младших детей — Андрюши и Глафиры», — пояснили они. «Это Андрюша клеил», — восхитилась Мария аппликацией в виде божьей коровки. А младшая дочка сделала ветку вербы из картона и ваты.

«Они такие шустрые, что это правда. Я иногда Глашу называю Надежда Бабкина, потому что она вот такая, говорит громко, всегда в доме музыка. Иногда я говорю: пожалуйста, на пять минут мамочке. Или: „Выступает народная Глаша!“» — поделилась звезда.

Порошина не стала скрывать, что 25-летняя Полина Куценко во многом ей помогает. Она поблагодарила за это наследницу. Сама девушка рассказала, что стала актрисой. Она отметила, что это ее большое желание. А Аграфена успела сняться в сериала «Челночница». Девочки вспомнили, как переживали за маму и поддерживали ее на шоу «Танцы со звездами». К постоянному пополнению в семье они уже реагируют спокойной. Аграфена призналась, что ждала и сестренку и братика.

«Он рассказывает, что он хочет, повторяет все слава. Какой-то он разумный», — похвасталась успехами двухлетнего сына Порошина.

После этого девочки спели вместе со своим дедушкой Михаилом Порошиным. Они исполнили лиричную композицию Рената Ибрагимова «Голубка». Актриса растрогалась и в итоге к ним присоединилась.

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