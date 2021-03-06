«Мой любимый»: Жасмин поделилась редкими фото с мужем Иланом Шором

Певица поддерживает супруга, который уже длительное время не может жить спокойно. Против политика возбуждено уголовное дело.

Жасмин является заслуженной артисткой России и Дагестана. Она не раз получала престижные награды и выпустила более 10 альбомом. Первый брак певицы с владельцем московского ресторана «Эльдорадо» Вячеславом Семендуевым завершился громким разводом. Артистка ушла от бизнесмена, который поднимал на нее руку. И вот уже почти 10 лет она счастлива с молдавским политиком Иланом Шором.

43-летняя Жасмин растит от избранника двоих детей: восьмилетнюю дочку Маргариту и четырехлетнего сына Мирона. Однако в последние годы она находится в разлуке с супругом. Он был обвинен в «краже миллиарда» из банковской системы Республики Молдова. Его поместили под судебный контроль, но когда власть сменилась, мужчина сбежал за границу. В 2020 году он был объявлен в международный розыск.

6 марта Илан отмечает день рождения. Жасмин трогательно поздравила его в соцсети. Она поделилась редкими фото с супругом. На кадрах он позировал с женой и детьми, а также сыном певицы Михаилом от первого брака.

«С днем рождения, мой любимый и единственный! Не перестаю благодарить судьбу за нашу встречу, за то тепло и заботу, которым ты окружаешь меня и детей каждый день, за наших Маргариточку и Мирона, которым передались твои самые лучшие черты, за то, что мы понимаем друг друга с полуслова и без слов, за то, что ты для нас просто самый лучший! Любим, обожаем, сегодня твой день!» — написала звезда.

Друзья и поклонники присоединились к поздравлениям. Многие поразились тому, как дети похожи на папу. «Какие вы все красивые… Дочь и сын взяли от вас 50/50», «А Маргарита копия папа!», «Главное, что ты, Джесси, обрели женское счастья! Вы достойны счастья!», «Очень симпатичный молодой человек, желаю успехов во всем, счастья и удачи», «Ого.. там на фото ваш первый сын такой высокий, крупный, красавчик», — прокомментировали пост подписчики.

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