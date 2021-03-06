«Любовь и нежность распускаются»: Орбакайте в комбинезоне с рукавами-крыльями появилась на публике

Кристина Орбакайте недавно вернулась в Москву. Она уже давно живет на две страны. Если Новый год певица отпраздновала в США с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией, то весну она встретила на родине. Артистка успела провести несколько репетиций, повидаться с друзьями и посетить вечеринку Филиппа Киркорова. С бывшим мужем своей мамы Аллы Пугачевой она находится в теплых отношениях.

А в преддверии 8 Марта состоялись праздничные концерты. На одном из них собралось много звезды. Даже Наталья Подольская и Владимир Пресняков, которые недавно снова стали родителями, не пропустили это событие. Поднялась на сцену и Орбакайте. Певица для такого случая выбрала черный лаконичный комбинезон с вышивкой и глубоким декольте. Изюминкой образа стали рукава-крыль и алые туфли-лодочки.

«Встречаем самый главный, весенний праздник вместе. 8 марта, Первый канал в 10:20 покажет праздничный концерт „Объяснение в любви“. Пусть музыка, любовь и нежность распускаются в вашей душе, как первые весенние цветы», — сообщила звезда.

Поклонники успели соскучиться по артистке. Многие одарили Кристину комплиментами и отметили, что в 49 лет она находится в отличной форме. А наряд с такими рукавами не раз выбирала ее мама. Балахоны и струящие ткани- излюбленные атрибуты Пугачевой. «Бооооже! Разве можно быть такой нереально красивой?», «Всегда стильная, Кристина! Невероятно красивая!», «Блеск! Талия роскошная», «Красивая и стильная», «Кристина, девочка-сказка», — прокомментировали пост подписчики.

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