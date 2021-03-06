Поцелуи и объятия: Подольская в блузке оверсайз и юбке-футляре запечатлелась с Пресняковым

Супруги приняли участие в концерте, а также в съемках музыкального проекта. Они не стеснялись демонстрировать свои чувства на публике.

Наталья Подольская уже 10 лет счастлива с Владимиром Пресняковым. Она старается во всем поддерживать мужа. Певица строит карьеру, а также успевает хранить семейный очаг. В прошлом году девушка подарила еще одного наследника супругу. Теперь у пары есть не только пятилетний сын Артемий, но и малыш Иван, которому всего четыре месяца. До недавнего времени артистка заботилась о крохе и почти не посещала светские рауты, а также взяла паузу в работе.

За минувшие месяцы Наталья вернулась в форму. Она не скрывала, что прикладывала силы, чтобы вновь обрести прежнюю талию и плоский живот. Уже в конце февраля девушка стала ездить на съемки, а на днях она приняла участие в концерте своего мужа. На сцене Пресняков исполнил свои хиты. Также пара порадовала публику дуэтом. Подольская вышла на сцену в мини-платье цвета изумруда с мерцающим эффектом и на каблуках. Муж подошел к ней и они стали двигаться в такт, почти в обнимку.

Поклонники были сражены такой нежностью. Многие осыпали их комплиментами. Наталья улыбалась, получив такую трогательную заботу от супруга в разгар выступления.

А на следующий день пара снова отлучилась из дома. На этот раз они приехали на съемки музыкальной передачи. Владимир готовился исполнить свой трек «Странная». Подольская на этот раз выбрала блузку с принтом и юбку-футляр. Муж обнял ее, когда девушка снимала себя на камеру.

«А ты приготовил мне подарок на 8 Марта?» — спросила она. «На 8 Марта? Да! Я тебе, кстати, привез. Положил их тебе, а потом почему-то их у себя в тумбочке», — пояснил артист. «Кого их?» — уточнила девушка. «Два кусочка мыла», — с иронией уточнил Пресняков.

Шутка супруга заставила Наталью улыбнуться. Они успели пообниматься и даже поцеловаться на публике. Когда певец стал выступать, супруга танцевала в кресле.

«Он меня в клип не взял, а я хотела», — призналась звезда.

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