«Не считаю правильным платить миллионы»: Сафронов объяснил, почему лечит рак в обычной клинике

Не так давно фокуснику был поставлен неутешительный диагноз – рак лимфатической системы.

Иллюзионист Сергей Сафронов в студии программы «Секрет на миллион» на канале НТВ признался, что врачи поставили ему страшный диагноз – рак лимфатической системы первой или второй стадии. Причем он узнал об этом во время прохождения самого обычного медицинского осмотра.

«Лечение прохожу бесплатное, в государственной клинике. Какая разница, где мне будут вводить те же самые лекарства? Не считаю правильным платить миллионы, чтобы с меня сдували пылинки. У меня нет короны на голове. Условия, как у всех». Сергей Сафронов

Как отметил фокусник, самое сложное было справиться с последствиями капельниц. По его словам, его постоянно тошнило, кружилась голова. Все это погружало его в депрессию. Ночами снились кошмары и ему было крайне непросто.

По словам Сафронова, он не обращал внимания на признаки болезни. Он потел по ночам, в горле стоял ком. Кроме того, он сильно задыхался.

Напомним, что Сергей Сафронов несколько месяцев назад угодил в скандал. Его обвинили во взятках, которые он брал от участников «Битвы экстрасенсов». Сам он свою вину отрицает и собирается искать правду в суде.

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