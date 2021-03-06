«Пытался слушать рэп на русском, но меня чуть не вырвало»: Кузьмин высказался о современной музыке

Музыкант Владимир Кузьмин заявил, что перестал с недавних времен слушать песни на русском языке. Все потому, что в них, как он считает, нет ничего интересного.

«Пытался слушать рэп на русском, но меня чуть не вырвало. Совсем не нравится. А попсу чего слушать? Там музыки нет вообще. Одно и то же, особенно по телевизору». Владимир Кузьмин

Как отметил Владимир Кузьмин, он очень надеялся, что в 2019 году в столице Азербайджана Баку на фестивале «Жара» он услышит что-то интересное. Музыкант в итоге прослушал целое отделение российской молодежной музыки. По его словам, все песни построены на четырех аккордах. Это и смешно, и грустно одновременно. Все на его взгляд получилось уныло, сообщает «АиФ».

Напомним, что Владимир Кузьмин – известный российский музыкант. В восьмидесятых годах прошлого века у него был бурный роман с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Правда, до свадьбы дело так и не дошло.

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