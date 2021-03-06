«Затраты на нее нужно компенсировать»: Рудковская раскрыла суть контракта с мамой Косторной

С самой фигуристкой было невозможно подписать соглашение, потому что она несовершеннолетняя.

Продюсер Яна Рудковская раскрыла суть контракта с мамой фигуристки Алены Косторной. Жена фигуриста Евгения Плющенко заметила, что в свое время именно родительница ставила свои подписи под всеми документами. Все потому, что сама Косторная несовершеннолетняя. Ей только 17 лет.

Как отметила Рудковская, все обязательства «Ангелы Плющенко» перед спортсменкой выполнили. Все деньги за рекламные контракты Косторная получала в полном объеме.

«Но есть контракт с самим клубом, тренировочный, касающийся непосредственно работы спортсмена в «Ангелах Плющенко». В нем прописаны положения о неразглашении, поэтому я не могу вам ничего комментировать на эту тему. Была выполнена определенная работа, затраты на нее нужно компенсировать». Яна Рудковская

Рудковская подчеркнула, если Косторная хочет вернуться к бывшей наставнице Этери Тутберидзе, то клуб тренера должен выплатить компенсацию. По словам продюсера, их бы частный клуб точно так и поступил. Они с мужем могут себе такое позволить, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Самбо-70», где заправляет Тутберидзе – государственная структура. Найти деньги на компенсацию «Ангелам Плющенко» будет непросто. Правда, есть вариант, что в этой истории в дело вмешаются спонсоры. В противном случае, если дело дойдет до судов, то Косторная еще не скоро появится на льду.

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