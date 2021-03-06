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«Затраты на нее нужно компенсировать»: Рудковская раскрыла суть контракта с мамой Косторной

С самой фигуристкой было невозможно подписать соглашение, потому что она несовершеннолетняя.

«Затраты на нее нужно компенсировать»: Рудковская раскрыла суть контракта с мамой Косторной
Яна Рудковская. Фото: Globallookpress.com

Продюсер Яна Рудковская раскрыла суть контракта с мамой фигуристки Алены Косторной. Жена фигуриста Евгения Плющенко заметила, что в свое время именно родительница ставила свои подписи под всеми документами. Все потому, что сама Косторная несовершеннолетняя. Ей только 17 лет.

Алена Косторная
Алена Косторная. Фото: instagram.com/aliona_officialnew/

Как отметила Рудковская, все обязательства «Ангелы Плющенко» перед спортсменкой выполнили. Все деньги за рекламные контракты Косторная получала в полном объеме.

«Но есть контракт с самим клубом, тренировочный, касающийся непосредственно работы спортсмена в «Ангелах Плющенко». В нем прописаны положения о неразглашении, поэтому я не могу вам ничего комментировать на эту тему. Была выполнена определенная работа, затраты на нее нужно компенсировать».

Яна Рудковская

Рудковская подчеркнула, если Косторная хочет вернуться к бывшей наставнице Этери Тутберидзе, то клуб тренера должен выплатить компенсацию. По словам продюсера, их бы частный клуб точно так и поступил. Они с мужем могут себе такое позволить, сообщает «Спорт-Экспресс». 

Отметим, что «Самбо-70», где заправляет Тутберидзе – государственная структура. Найти деньги на компенсацию «Ангелам Плющенко» будет непросто. Правда, есть вариант, что в этой истории в дело вмешаются спонсоры. В противном случае, если дело дойдет до судов, то Косторная еще не скоро появится на льду.

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