«Рано или поздно люди снимают маски»: Манукян сопроводил пост об отношениях изображением крысы

Как отметил блогер, хорошо, что он вовремя заметил это.

Блогер и музыкант Давид Манукян в сторис Instagram оставил многозначительный пост. Не исключено, что в нем он поразмышлял о своих прошлых отношениях с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой.

«Рано или поздно люди снимают свои маски. Тогда и можно разглядеть истинное лицо человека. Хорошо, что я увидел это вовремя». Давид Манукян

Любопытно, что пост он сопроводил изображением крысы. Музыкант и танцор не стал пояснять, что он имел в виду, заставив пользователей самим порассуждать на этот счет.

Напомним, что Давид Манукян на протяжении полутора лет встречался с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой. После расставания звезда обвинила бывшего бойфренда чуть ли не во всех смертных грехах. В частности, она утверждала, что Давид Манукян якобы ее регулярно бил и часто изменял ей с проститутками. Сам блогер говорил, что не стоит слушать его бывшую девушку. Она рассказывает много неправды.

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