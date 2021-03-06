Новый роман Волочковой: Борисова утверждает, что это кто-то местный из поселка балерины

Телеведущая Дана Борисова высказалась о возможном новом возлюбленном танцовщицы и своей заклятой подруги Анастасии Волочковой.

«У нее же был успешный концерт в Зеленограде, где она на сцене упала. Возможно, там она какого-то фаната подцепила. Либо это какие-то местные в ее поселке. Она же никуда не выходит, в своем доме сидит целыми днями». Дана Борисова

Как отметила Дана Борисова, Анастасия Волочкова по-прежнему страдает хроническим алкоголизмом. По ее словам, у танцовщицы развилась женская озабоченность. Она зачем-то постоянно демонстрирует свое тело окружающим ее мужчинам. Это, как она думает, ее слабость. При этом бывшая ведущая «Армейского магазина» уверена, что танцовщица неразборчива в связях, сообщает портал Dni.ru.

Напомним, что танцовщица Анастасия Волочкова на днях отправилась в Санкт-Петербург. Причем в поездке ее сопровождает некий молодой человек, которого приписывают в ее новые любовники.

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