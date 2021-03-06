«Определенные нотки»: член жюри шоу «Маска» Тимур Родригез убежден, что Солнце – это резидент Comedy Club

Шоумен назвал имя артистки, которая может скрываться в костюме светила.

Самое засекреченное шоу на телеканале НТВ получило продолжение. С февраля стартовал второй сезон проекта «Маска» с участием звезд сцены, спорта и телевидения, скрывающихся в костюмах разных персонажей – игрушек, животных, явлений и фруктов.

В последнем выпуске был рассекречен Ананас, которым оказался Иосиф Пригожин. До него маску сорвали с Розовой Пантеры, которой оказалась вовсе не Ольга Бузова, как были убеждены многие, а Светлана Хоркина.

Накануне очередного выпуска ведущий проекта Вячеслав Макаров пообщался с финалисткой первого сезона «Маски» Кариной Кокс, которая выступала в костюме Волка. Девушка поделилась впечатлениями от нынешнего проекта и призналась, что для нее фаворитом является Змея.

В ходе беседы телеведущий решил узнать, кого подозревает в костюмах Змеи и Солнца член жюри проекта Тимур Родригез. Кстати, он в первом сезоне убеждал коллег, что Волк – это Юлия Паршута. И сейчас продолжает придерживаться этой версии относительно Змеи.

Что касается Солнца, то здесь Тимур высказался более категорично. Шоумен уверен, что там – резидент Comedy Club.

«Певица, артистка, актриса, умеет с достоинством себя преподносить. При этом, я знаю, что у нее невероятное чувство самоиронии, и поэтому, я уверен, что она про себя как про глыбу точно не говорит. Я уверен, что в Солнце – Марина Кравец», — считает Родригез. И подчеркивает: «Я уверен, что вы оба слышите именно тех, о ком я говорю. Потому что есть определенные нотки, даже если они скрывают свои голоса, есть моменты, когда ты понимаешь, — это 100% они!».

Ранее Карина Кокс высказала предположение, что в костюме Белого Орла – актер театра и кино Сергей Безруков.

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