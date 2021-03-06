Угощает друзей оливье и фаршированными перцами: как выглядит Борис Моисеев после инсульта

В Instagram появились редкие снимки звезды, который уже давно не показывается на публике.

В Instagram музыканта Бориса Моисеева, который перенес несколько инсультов, появились редкие снимки исполнителя, которые сделала его близкая подруга, посетившая его день рождения. Несколько дней назад певцу исполнилось 67 лет.

Надо отметить, что Борис Моисеев в отличной форме. Передвигается он самостоятельно, искренне улыбается на кадрах. Слухи о его плохом состоянии, судя по всему, слишком преувеличены.

Добавим, что на свой день рождения Борис Моисеев потчевал гостей оливье и фаршированными перцами. Любопытно, что квартира исполнителя после праздника стала больше походить на оранжерею. Уж больно много цветов принесли исполнителю верные друзья.

больше по теме Молодые и дерзкие: Лолита Милявская нежно прижалась к Борису Моисееву на совместном фото Певица и музыкант дружат уже не одно десятилетие.

Ранее стало известно, что Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева регулярно звонит Борису Моисееву и интересуется его здоровьем. При этом она всегда предлагает ему финансовую помощь, но певец отказывается. Денег на жизнь ему сегодня вполне хватает. Об этом неоднократно говорил его концертный директор Сергей Горох.

Смотрите также: