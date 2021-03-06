Сотрудников «Сима-Ленда» снова собрали вместе: на этот раз ради закрытого корпоратива Басты

Сотрудников небезызвестной уральской компании «Сима-Ленд» в очередной раз собрали вместе. На этот раз правда не ради флешмоба, а на закрытый корпоратив рэпера Басты. Исполнитель специально прилетел в Екатеринбург, чтобы поздравить рабочих с Международным женским днем.

Перед сотрудниками Баста спел несколько своих нетленок. В том числе знаменитую композицию «Моя игра».

Ранее на 23 Февраля в Екатеринбург специально ради выступления перед рабочими «Сима-Ленда» приезжал другой популярный рэпер Тимати. До этого с Новым годом сотрудников поздравляла певица Полина Гагарина и рэпер Моргенштерн.

Сотрудники «Сима-Ленда» прославились на всю страну благодаря флешмобам в поддержку президента России Владимира Путина. Позже директору компании Андрею Симановскому свердловское министерство общественной безопасности вынесло предупреждение, сообщает «Комсомольская правда-«Урал».

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