«Ножки после лекарств немного отходят»: Солнцев сбежал из клиники и пришел в студию к Малахову

Жена шоумена упекла его в больницу, так как посчитала, что он страдает алкоголизмом.

Шоумен Гоген Солнцев каким-то образом сбежал из клиники и пришел на программу «Прямой эфир» к телеведущему Андрею Малахову. В больницу фрика упекла любимая жена пожилая женщина Екатерина Терешкович. Она посчитала, что муж не может справиться с алкогольной зависимостью. Сам он, правда, так не считает.

«Голова работает нормально. Ножки после лекарств немного отходят. После клиники сразу к тебе. Меня Терешкович принудительно отправила лечиться от какого-то якобы алкоголизма». Гоген Солнцев

Как отметил Солнцев, в клинике его обкалывали разными лекарствами. Диагноз врачи по каким-то причинам так и не поставили. А вот сама Терешкович говорит, что муж ее в последнее время регулярно избивал. Терпеть его выходки она просто не смогла. По словам пенсионерки, однажды Гоген ударил ее по голове. Как итог сотрясение мозга, ушибы мягких тканей.

Ранее сама Екатерина Терешкович проходила лечение в клинике. Гоген Солнцев также уверял, что жена сильно пьет и продолжает это делать до сих пор.

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