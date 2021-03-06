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«Может под любого подстроиться»: финалистка первой «Маски» Карина Кокс уверена, что Белый Орел – это звезда «Бригады»

Участница шоу в костюме Волка, занявшая второе место в предыдущем сезоне телепроекта, вместе с ведущим Вячеславом Макаровым выдвинули свою версию.

«Может под любого подстроиться»: финалистка первой «Маски» Карина Кокс уверена, что Белый Орел – это звезда «Бригады»
Белый Орел. Фото: телеканал НТВ

На телеканале НТВ продолжается второй сезон вокального телепроекта «Маска». Уже рассекречены два участника шоу – Розовая Пантера и Ананас. Под первой маской оказалась Светлана Хоркина, а в костюме фрукта – Иосиф Пригожин.

Накануне очередного выпуска секретного шору ведущий проекта Вячеслав Макаров встретился с финалисткой первой «Маски» Кариной Кокс. Девушка выступала в костюме Волка и завоевала настоящую любовь телезрителей.

Одной из главных тем, помимо обсуждения мастерской конспирации Пригожина, стал вопрос, кто в других костюмах. И, прослушав вокал Белого Орла, Кокс стала размышлять.

«Это может быть Стас Михайлов. Но он достаточно высокий», — предположила Карина. И продолжила мысль: «Чувство такое, что это либо непоющий человек, либо актер, либо вокалист, который очень круто скрывает голос под манерой «Профессора Лебединского». Шнуров, Стас Михайлов, Маршал».

Вячеслав Макаров и Карина Кокс
Вячеслав Макаров и Карина Кокс. Фото: instagram.com/maskantv/

Вячеслав Макаров напомнил собеседнице, что существует версия жюри и зрителей, что там Александр Буйнов, Сергей Бурунов, Дмитрий Дюжев.

«Дмитрий Дюжев – хорошая версия. Но мне кажется, что это не его тембр», — заметила звезда.

«А Сергей Безруков?», — вдруг осенило Карину. И она объяснила: «Он сыграет все что угодно голосом, он может под любого подстроиться. Хоть под Высоцкого!».

Белый Орел
Белый Орел. Фото: телеканал НТВ

Телеведущий согласился с этой версией и признал – если там окажется Безруков, это будет бомба. И добвил, что Белый Орел — настоящая загадка шоу, поскольку ни жюри, ни зрители пока не пришли к единому мнению.

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