«Может под любого подстроиться»: финалистка первой «Маски» Карина Кокс уверена, что Белый Орел – это звезда «Бригады»

Участница шоу в костюме Волка, занявшая второе место в предыдущем сезоне телепроекта, вместе с ведущим Вячеславом Макаровым выдвинули свою версию.

На телеканале НТВ продолжается второй сезон вокального телепроекта «Маска». Уже рассекречены два участника шоу – Розовая Пантера и Ананас. Под первой маской оказалась Светлана Хоркина, а в костюме фрукта – Иосиф Пригожин.

Накануне очередного выпуска секретного шору ведущий проекта Вячеслав Макаров встретился с финалисткой первой «Маски» Кариной Кокс. Девушка выступала в костюме Волка и завоевала настоящую любовь телезрителей.

Одной из главных тем, помимо обсуждения мастерской конспирации Пригожина, стал вопрос, кто в других костюмах. И, прослушав вокал Белого Орла, Кокс стала размышлять.

«Это может быть Стас Михайлов. Но он достаточно высокий», — предположила Карина. И продолжила мысль: «Чувство такое, что это либо непоющий человек, либо актер, либо вокалист, который очень круто скрывает голос под манерой «Профессора Лебединского». Шнуров, Стас Михайлов, Маршал».

Вячеслав Макаров напомнил собеседнице, что существует версия жюри и зрителей, что там Александр Буйнов, Сергей Бурунов, Дмитрий Дюжев.

«Дмитрий Дюжев – хорошая версия. Но мне кажется, что это не его тембр», — заметила звезда. «А Сергей Безруков?», — вдруг осенило Карину. И она объяснила: «Он сыграет все что угодно голосом, он может под любого подстроиться. Хоть под Высоцкого!».

Телеведущий согласился с этой версией и признал – если там окажется Безруков, это будет бомба. И добвил, что Белый Орел — настоящая загадка шоу, поскольку ни жюри, ни зрители пока не пришли к единому мнению.

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