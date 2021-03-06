Сердечный приступ прямо на сцене, проблемы со спиной: что происходит с Сергеем Безруковым

Актер Дмитрий Дюжев в эфире программы «Мой герой» с Татьяной Устиновой на канале ТВЦ сообщил, что его коллега и близкий друг 47-летний театральный режиссер Сергей Безруков перенес не так давно сердечный приступ прямо на сцене.

«У Сергея во время съемок после команды «Начали!» мгновенно меняются глаза. Как он умеет играть, переживать на сцене! Равных ему еще не встречал. Сережа может умереть на глазах у зрителя, у него даже был сердечный приступ на сцене, потому что он весь в этом и на меньшее не соглашается».

Дмитрий Дюжев

Ранее Сергей Безруков также жаловался на проблемы со спиной. Не так давно он размешал ролик со своими детьми, которые прыгали на нем. Он рассказывал, что спина у него больная, но детям он многое готов позволить.

Сергей Безруков с 2014 года является худруком Московского губернского театра. Он не раз отмечал, что для него театр, который не приносит прибыль, как кино, это скорее состояние души и «некое сумасшествие».

Смотрите также: