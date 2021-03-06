Это надо видеть!: Лев Лещенко пришел на «Камеди Клаб» и зачитал рэп под свой хит «Прощай»

Музыкант и знаменитый артист Лев Лещенко пришел на «Камеди Клаб» на канале ТНТ и исполнил рэп. Номер, в котором был задействован певец, назывался «В гримерке у Лещенко».

Сначала в студии появился Демис Карибидис, который по сюжету был фанатом Лещенко.

«Лев Валерьянович, легенда. В честь него даже рыбу назвали. Я из легендарных чуваков уважаю Лещенко, Месси, Емельяненко, Де Ниро и Эдика Хачатуряна. Он половине Ростова права сделал. Легендарный чувак. Я хочу спеть со Львом Валерьяновичем», — заметил Карибидис.

Вскоре перед публикой предстал сам Лев Лещенко.

«Лев Валерьянович, вы легендарный человек. Меня мама на вашем концерте родила. Она сказала: «В роддоме я еще рожу, а Лещенко в Новороссийске один раз бывает. Давайте запишем видео для моей тещи Зои Анакондовны», — заметил Карибидис.

После этого в зале началась настоящая вакханалия. Лещенко запел для тещи Карибидиса. Зал буквально катался со смеху. В конце он исполнил под рэп свой легендарный хит «Прощай».

Лев Лещенко – народный артист РСФСР. Он полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». В феврале ему исполнилось 79 лет.

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