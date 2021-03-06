Дива в бархате: помолодевшая Долина вслед за Пугачевой выгуляла наряд с открытыми плечами

71-летняя Алла Пугачева редко появляется на публике. Легенда эстрады давно завершила музыкальную карьеру и сейчас либо принимает гостей в своем замке в деревне Грязь, либо сама изредка навещает близких друзей у них дома.

Недавно Примадонна встретилась с Валентином и Мариной Юдашкиными, с которыми дружит не один десяток лет. Звезда предстала в стильной блузке с открытыми плечами, обнажив длинную тонкую шею и хрупкие ключицы.

Вслед за Пугачевой выгуляла наряд с открытыми плечами 65-летняя Лариса Долина. Народная артистка появилась на праздничном концерте, посвященном 8 Марта, в золотистом бархатном платье. Переливающийся в свете софитов аутфит выгодно подчеркнул тонкую талию постройневшей и помолодевшей звезды, а также красиво оттенил ее белоснежную кожу.

Стоит признать, что с каждым появлением на публике Лариса Долина, кажется, выглядит все моложе и стройнее. Знаменитая артистка источает энергию и позитив, которыми с удовольствием делится с поклонниками. Ее задора хватает и на преподавание – Долина заведует кафедрой эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры

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