Утяшева заподозрила Волю в измене с Гагариной, когда шоумен раскрыл интимные подробности о певице

Гимнастка Ляйсан Утяшева в студии «Камеди Клаб» на канале ТНТ заподозрила своего мужа юмориста Павла Волю в измене с певицей Полиной Гагариной. В какой-то момент исполнительнице дали слово.
«Я не пью. Это первая новость», — заметила Полина Гагарина.
«Официальная информация. Полина Гагарина не пьет», — заметил Павел Воля.
Его друг и коллега Гарик Харламов добавил:
«Она вообще ничего не пьет. Она вообще никогда ничего не употребляла, кроме масла».
«А что с маслом?» — искренне удивилась Полина Гагарина.
«А маслом она мажется, чтобы не было обезвоживания. Она приходит домой и мажется вся», — раскрыл интимные подробности о певице Павел Воля.
«Откуда у тебя такая информация?» — только и смогла вымолвить Утяшева, после чего ее муж не нашелся, что ответить.
Напомним, что не так давно в жизни Полины Гагариной появилась новая любовь. Это ее саунд-продюсер Владимир Чиняев.