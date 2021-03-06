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Утяшева заподозрила Волю в измене с Гагариной, когда шоумен раскрыл интимные подробности о певице

Судя по всему, дома юмориста ждет «разбор полетов».

Утяшева заподозрила Волю в измене с Гагариной, когда шоумен раскрыл интимные подробности о певице
Павел Воля и Ляйсан Утяшева. Фото: Globallookpress.com

Гимнастка Ляйсан Утяшева в студии «Камеди Клаб» на канале ТНТ заподозрила своего мужа юмориста Павла Волю в измене с певицей Полиной Гагариной. В какой-то момент исполнительнице дали слово.

«Я не пью. Это первая новость», — заметила Полина Гагарина.

Полина Гагарина и Ляйсан Утяшева
Полина Гагарина и Ляйсан Утяшева. Фото: кадр из программы «Камеди Клаб»

«Официальная информация. Полина Гагарина не пьет», — заметил Павел Воля.

Его друг и коллега Гарик Харламов добавил:

«Она вообще ничего не пьет. Она вообще никогда ничего не употребляла, кроме масла».

«А что с маслом?» — искренне удивилась Полина Гагарина.

«А маслом она мажется, чтобы не было обезвоживания. Она приходит домой и мажется вся», — раскрыл интимные подробности о певице Павел Воля.

«Откуда у тебя такая информация?» — только и смогла вымолвить Утяшева, после чего ее муж не нашелся, что ответить.

Напомним, что не так давно в жизни Полины Гагариной появилась новая любовь. Это ее саунд-продюсер Владимир Чиняев.

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Гарик ХарламовЛяйсан УтяшеваПавел ВоляПолина ГагаринаШоу "Камеди клаб"