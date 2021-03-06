«Откроем рубрику «Новые слова с Егором»: Баста высмеял речевой ляп Крида на детском «Голосе»

Рэпер зацепился за несуществующее слово, которое произнес его коллега.

На Первом канале продолжается новый сезон вокального шоу «Голос. Дети». На этапе слепых прослушиваний 12-летняя Елизавета Трофимова из Москвы исполнила песню Стиви Уандера Overjoyed. Девочка смогла заинтересовать своим талантом сразу двоих наставников – Егора Крида и рэпера Басту.

Экс-участник лейбла Black Star поспешил высказать свое восхищение, начав со своеобразного комплимента: «У Вас очень, я бы сказал, америкаризированный вокал».

Василий Вакуленко не смог не обратить внимание на оговорку коллеги. И переспросил:

— Как вы сказали, Егор? — попросил повторить Баста. — Я уже не повторю, — засмущался Крид.

«Америкаризированный. Американизированный. Карамелизированный! вокал», — стал развивать «мысль» Баста. И засмеялся, предложив: «Мы откроем рубрику «Новые слова с Егором».

Посмеялась над словотворчеством коллеги и Лобода. Девушка не смогла сдержать улыбку, а потом и вовсе прыснула, закрыв лицо руками. Между наставниками регулярно происходят забавные диалоги. В погоне за талантами они стремятся преуспеть не только в мастерстве, но и острословии.

Смотрите также