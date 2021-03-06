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«Села на шпагат вниз, чтобы тебя не видно было»: Воля занялся воспитанием Утяшевой на «Камеди Клаб»

Его коллега Гарик Харламов заявил, что у него так не работало в семье.

«Села на шпагат вниз, чтобы тебя не видно было»: Воля занялся воспитанием Утяшевой на «Камеди Клаб»
Павел Воля с женой. Фото: Globallookpress.com

Шоумен Павел Воля в эфире «Камеди Клаб» на канале ТНТ занялся воспитанием своей жены гимнастки Ляйсан Утяшевой, которая сидела в зале вместе с певицей Полиной Гагариной.

«Нам еще два бокала, Паш», — сказала в какой-то момент Утяшева.

Гарик Харламов и Павел Воля
Гарик Харламов и Павел Воля. Фото: кадр из шоу «Камеди Клаб»

«Что, два бокала, коньяк? Ребята, пожалуйста, для моей жены и ее пьющей подруги», — отшутился Воля.

«Я не пью», — заметила Полина Гагарина.

«Полина, рассказывай давай. А тот случай, когда ты говорила: «Везите меня домой. А это не ты была?» — продолжил шутить Воля.

«А теперь я не поняла, что это было», — заявила Утяшева.

«Там твоя разбушевалась. Иди, а я тут прикрою», — сказал партнер Воли Гарик Харламов.

«Все успокоилась. Выпила шампанского. Села на шпагат вниз, чтобы тебя не видно было», — показал, кто в доме хозяин, Воля.

«Блин, как это круто. У меня это не работало в семье», — заметил Харламов под смех публики.

Напомним, что в прошлом году Харламов расстался со своей женой актрисой Кристиной Асмус. Ради дочери они поддерживают дружеские отношения.

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Гарик ХарламовЛяйсан УтяшеваПавел ВоляПолина ГагаринаШоу "Камеди клаб"