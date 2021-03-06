«Села на шпагат вниз, чтобы тебя не видно было»: Воля занялся воспитанием Утяшевой на «Камеди Клаб»

Шоумен Павел Воля в эфире «Камеди Клаб» на канале ТНТ занялся воспитанием своей жены гимнастки Ляйсан Утяшевой, которая сидела в зале вместе с певицей Полиной Гагариной.
«Нам еще два бокала, Паш», — сказала в какой-то момент Утяшева.
«Что, два бокала, коньяк? Ребята, пожалуйста, для моей жены и ее пьющей подруги», — отшутился Воля.
«Я не пью», — заметила Полина Гагарина.
«Полина, рассказывай давай. А тот случай, когда ты говорила: «Везите меня домой. А это не ты была?» — продолжил шутить Воля.
«А теперь я не поняла, что это было», — заявила Утяшева.
«Там твоя разбушевалась. Иди, а я тут прикрою», — сказал партнер Воли Гарик Харламов.
«Все успокоилась. Выпила шампанского. Села на шпагат вниз, чтобы тебя не видно было», — показал, кто в доме хозяин, Воля.
«Блин, как это круто. У меня это не работало в семье», — заметил Харламов под смех публики.
Напомним, что в прошлом году Харламов расстался со своей женой актрисой Кристиной Асмус. Ради дочери они поддерживают дружеские отношения.