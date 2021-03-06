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Звездный гость

Ольга Бузова в твидовом двубортном жакете с массивными плечами и мини-юбке показала фигурный элемент

Экс-звезда «Ледникового периода» тренируется даже в студии шоу.

Ольга Бузова в твидовом двубортном жакете с массивными плечами и мини-юбке показала фигурный элемент
Ольга Бузова. Фото: instagram.com/buzova86/

Поющая телеведущая Ольга Бузова в новом сезоне шоу «Ледниковый период» на Первом канале впервые встала на коньки. Девушка усиленно тренировалась с середины лета, чтобы порадовать своих поклонников достижениями на необычном для себя поприще. В итоге вместе с партнером Дмитрием Соловьевым теледива заняла восьмое место.

В преддверии 8 Марта команда проекта решила сделать гала-концерт с участниками последнего сезона «Ледникового периода». И Бузова ввиду плотного графика вынуждена тренироваться по ночам. Девушка начала разминку еще задолго до выхода на лед. В студии шоу «Бородина против Бузовой» красавица показала один из элементов фигурного катания, исполнив его на радостях от окончания съемок.

«Только закончила», — сообщила Бузова.

 

Телеведущая в алом двубортном жакете из твида с массивными плечами и мини-юбке устроила своеобразную разминку после тяжелого трудового дня. Она попрыгала и покрутилась, представив, что находится на льду.

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