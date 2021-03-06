«Я это делаю лучше, чем Ургант»: Нагиев на детском «Голосе» признался, в чем превосходит знаменитого коллегу

Шоумен во время беседы с юным вокалистом предложил свои услуги.

Слепые прослушивания в новом сезоне детского «Голоса» продолжаются. Ведущими проекта являются Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце, а в креслах наставников на этот раз впервые появился Егор Крид, которому составили компанию Светлана Лобода и рэпер Баста.

Семилетний участник прослушиваний Петр Затолочный исполнил хит Бобби Макферрина Don’t worry, be happy. Вокал мальчика пришелся по душе Басте и Криду, они оба повернулись на выступление вокалиста. В итоге ребенок выбрал команду Егора и, счастливый, поспешил за кулисы давать интервью Дмитрию Нагиеву.

Шоумен поздравил мальчика с блестящим выступлением и пожелал ему дальнейших побед. При этом Нагиев «забросил удочку» насчет своей перспективы:

«Не забывай меня, особенно когда взлетишь, раскрутишься, говори, чтобы объявлял тебя только я всегда. Я это делаю гораздо лучше, чем Ургант», — сравнил себя шоумен. И объяснил: «Он тебя объявит – даже никто не запомнит. А я объявлю так, что тебя запомнят миллионы».

Мальчик пообещал обязательно воспользоваться услугами Нагиева в будущем.

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