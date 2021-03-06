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Стильная весна: Кудрявцева облачилась в строгий брючный костюм цвета сочной зелени

Телеведущая часто выбирает деловой стиль для съемок.

Стильная весна: Кудрявцева облачилась в строгий брючный костюм цвета сочной зелени
Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv/

Знаменитая телеведущая Лера Кудрявцева не так давно вернулась к работе. Девушка хотела провести новогодние каникулы на море, но планы не осуществились – вместо этого она сначала перенесла коронавирус, а потом получила травму, из-за чего на несколько недель выпала из процесса. Звезда даже передвигалась с трудом, а на помощь ей пришли костыли.

На работе у знаменитой блондинки за это время произошли изменения. Ее напарником по шоу «Звезды сошлись» стал Антон Привольнов, перешедший на НТВ с Первого канала. Дебютировал в проекте он в одиночку, а чуть позже подключилась и Кудрявцева.

Накануне на съемочной площадке теледива предстала в по-весеннему ярком аутфите – строгом брючном костюме цвета сочной зелени. Кудрявцева дополнила образ белым базовым топом, и получился сдержанный, но элегантный наряд.

 

К слову, фэшн-эксперт Эвелина Хромченко советовала модницам обратить внимание на брючный костюм – это грамотное вложение в гардероб позволит избежать лишних трат в бюджете и модных ошибок при построении образа.

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